Helme loodab rahapesu hiiglaslike trahvidega eelarvet turgutada

Hetkel tööasjus USA-s viibiv Helme kirjutas sotsiaalmeedias oma kohtumisest New Yorgi ühe advokaadibüroo esindajatega.

«Hommikul arutasin ühes rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas tagada, et Ameerika võimude poolt algatatud uurimised meie pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuks nii, et me oleks protsessis kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse,» kirjutas Helme Facebookis.