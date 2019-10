Amet tunnistas kaotust: Sõnajalad võivad ehitusega jätkata

Aidu tuuleparki arendav Andres Sõnajalg teatas eile, et Eleon taaskäivitab ehituse 28 kinnistul, mille osas pole käimas ühtki vaidlust ega menetlust. «Meil on jõustunud kohtulahend, mis kinnitab ehituslubade kehtivust ning meil on kõik võimalused jätkata ehitamist vastavalt projektile,» lisas ta.