Listeeriaskandaali sattunud kalatootja paneb tehase pausile

Tehase ajutise sulgemise eesmärgiks on välistada listeeriabakteri esinemine tootmishoones ja -pindadel. Ettevõte kutsus selle läbiviimist jälgima ka veterinaar- ja toiduameti (VTA) esindajad.

Sterilisatsiooni käigus võetakse koost lahti kõik seadmed ning kõik detailid puhastatakse vähemalt 83-kraadisel temperatuuril. Täispuhastus toimub ka kõikides ladudes ja tootmisruumides ning edaspidi steriliseeritakse sagedamini ka tootmises kasutatavat sisetaarat.

M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool kinnitas, et tehase ruumidest ja tootmispindadelt ei ole alates 1. juulist kordagi avastatud listeeriabakterit. «Nüüd oktoobris on võetud 41 pinnaproovi, mis olid kõik samuti listeeriavabad. Sellele vaatamata viime tootmises veel kord läbi täispuhastuse, et välistada täielikult genotüübi ST1247 esinemine ettevõttes,» selgitas ta.

Konkreetne listeeriabakteri puhangutüvi ST1247 viis eelmisel aastal Eestis hauda kaks inimest. Kuus haigestusid. See on tüvi, mida on VTA seni leidnud ainult M.V.Wooli kalalt ja tehasest. Vetevool sõnas, et tehase ajutise sulgemise ja spetsiaalse puhastamise üks eesmärk on taastada kalatoodete vastu usaldus.

Terviseameti andmetel on Eestis tänavu registreeritud 12 listerioosi haigusjuhtu, kuid ST1247 genotüübi poolt põhjustatud haigusjuhte ei ole nende seas tuvastatud. Vaatamata sellele sai M.V.Wool eelmise nädala neljapäeval veterinaar- ja toiduametilt ettekirjutuse, mis nägi ette 200­-grammiste viilutatud graaviforelli pakkide tagasikutsumise jaekaubandusest.