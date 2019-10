Napsumüük kasvab aktsiisilangetuse tuules raginal

Rahandusministeerium avaldas täna augusti maksuandmed, kust selgub, et alkoholiaktsiisi laekus suve viimasel kuul riigieelarvesse 20 miljonit eurot ehk 13,5 protsenti rohkem kui mullu.

Sarnaselt juulile oli silmapaistvalt kõrge kange alkoholi deklareerimine –augustis kasvas see aastass võrdluses 87,7 protsenti ehk peaaegu kaks korda. Juulis oli kasv veelgi suurem, 180,4 protsenti. Õlle müük suurenes augustis pea viiendiku võrra.

Rahandusministeerium näeb kasvu taga mitmeid põhjusi. Esiteks kindlasti 1. juulil jõustunud 25 protsendiline aktsiisilangetus viinale ja õllele. «Enne aktsiisimäärade langetamist juunis ei soovinud kauplused enam osta kõrge aktsiisimääraga tooteid ning kaupluste tavapärased laovarud müüdi minimaalsele tasemele,» selgitas ministeerium. See tähendab, et praegu käib aktiivne laovarude täiendamine.

Lisaks leiab rahandusministeerium, et ka piirikaubanduses on hakanud toimuma muutused – soomlaste ostud põhjapiiril on vaikselt suurenenud ja eestlaste ostud Läti piiripoodidest seevastu vähenenud.

Kuna aasta esimeses pooles oli alkoholiaktsiisi laekumine väga kidur, jääb kaheksa kuu tulemus möödunud aastale siiski mõne protsendiga alla. Ministeerium prognoosib, et järgmisel aastal suureneb alkomaksude laekumine protsendi võrra ja ulatub 229 miljoni euroni.

Kõrgem tubakaaktsiis suurendab tulusid

Erinevalt alkoholist, mille aktsiisi tõsteti korraga üle 100 protsendi, on tubakaaktsiisi tõstetud tasapisi, umbes 10 protsenti aastas. Vaatamata umbes kümnendiku võrra kõrgemale hinnale ei ole sigarettide müük Eestis vähenenud. Tänavu kaheksa kuuga laekus eelarvesse 154,9 miljonit eurot, mida on pea 17 protsenti enam kui mullu. Maksu- ja tolliameti hinnangul on peamine põhjus sigarettide kättesaadavuse vähenemine salaturul.

Kütuseaktsiisi on tasutud kaheksa kuuga 8,5 protsenti enam kui aasta varem. Diislikütust on deklareeritud sel aastal kokku 2,7 protsenti ning bensiini 25,4 protsenti rohkem kui mullu. Bensiini deklareeriti aasta varasemaga võrreldes rohkem, kuna võrdlus on 2018. aasta madala aktsiisitulu baasiga.

2018. aasta jaanuaris tõusis bensiini aktsiis ning sellele eelnes varumine 2017. aasta detsembris. Varudega korrigeeritult ehk silutult on bensiini kaheksa kuuga deklareeritud 2,2 protsenti vähem kui eelneval aastal.