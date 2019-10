Ajalugu kordub? Postifirmade liitmine keelati monopoli hirmus

Juba enne koondumisteate saamist sai konkurentsiamet aga ühispöördusmise. «Postiteenuste suuremahuliste klientidena näeme, et konkurentsi tekkimine on viimastel aastatel motiveerinud postiettevõtteid pingutama. Sellest tulenevalt on ka Eesti Posti teenuste kvaliteet märgatavalt paranenud. Mõningate näidetena võib välja tuua hinnalanguse, saadetiste kättetoimetamise paindlikkuse ja kiiruse ning uued postiteenused,» kirjutasid kaheksa ettevõtjat.

Kui riik lubaks Eesti Postil osta Express Posti, siis koondumise osaliste teenuste kasutajate hinnangul kaoks Eesti postiturul ära alles hiljuti tekkinud konkurents ning taastuks monopoolne olukord, millega võib kaasneda nii hinnatõus kui ka teenuste kvaliteedi langus. Seega kaoks ära Eestis kaks aastat tagasi avatud kirisaadetiste turu mõte ning seni turu avamiseks tehtud pingutused on osutunud kasutuks. «Meie hinnangul ei tohiks lubada, et riik muudab läbi oma omanduses oleva ettevõtja ja riigi kasutuses olevaid vahendeid kasutades turu taas monopoolseks ning seoses sellega võtab ära stiimuli kvaliteetsete ja innovaatiliste postiteenuste arendamiseks,» kirjutasid ettevõtjad.

Konkurents kaob niikuinii

Nii Eesti Posti kui ka Express Post vaidlseid sellele muidugi vastu. Kandvamate põhjustena toodi, et kojukanne kui püsikuludega äritegevus sõltub eelkõige mahtudest: mida rohkem eksemplare kanda, seda odavam on ühe eksemplari kande hind, ja vastupidi. «Kahjuks on nii trükiajakirjanduse, kirjade kui otseposti mahud järsult langenud. Tegemist on ülemaailmse trendiga, mille on põhjustanud odavamate ja kiiremate elektrooniliste kanalite pealetulek,» selgitas näiteks toonane Eesti Meedia ja praegune Exspress Post.

«Oleme jõudnud olukorda, kus vähenevad kandemahud ei võimalda enam kahe kandeorganisatsiooni ülalpidamist. Ühisest kandevõrgust tulenev sünergia ja mahtude suurenemine ühises võrgus võimaldaksid pikemaajaliselt hoida kandehindu madalamana ja kvaliteeti kõrgemana.»

Ekspress Grupp läks toona aga veel kaugemale kirjutades, et konkurents halveneb hoolimata sellest, mida konkurentsiamet otsustab. «Kuivõrd Express Posti omanikel on kindel soov võõrandada Express Post, siis juhul kui Konkurentsiamet käesolevas menetluses keeldub Express Posti võõrandamiseks nõusoleku andmisest, on Express Posti omanikud sunnitud loobuma postiteenuse osutamisest ning võõrandama Eesti Postile Express Posti kojukandeteenuse. Selliste asjade käigu korral oleks konkurentsiametil meie hinnangul ebatõenäoline keelduda koondumisloa andmisest,» kirjutas börsifirma vastulauses.