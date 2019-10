Facebook kergitas oma krüptovaluutalt saladuseloori

Libra projekt on silmitsi aina teravama kriitikaga regulaatorite poolt. Hiljuti hoiatas tööstusriikide ühendus G7, et libra kujutab endas ohtu globaalsele finantssüsteemile.

Facebooki krüptovaluuta asutajariigid, nende seas Uber, Spotify ja Vodafone, allkirjastasid esmaspäeval Genfis koostööleppe, teatas ühenduse tegevdirektor Bertrand Perez.

«Meil on nende osalemise kohta nüüd täielik garantii, seega meil on sellesse projekti usku,» ütles ta.

Septembris väljendas Libra Assotsiatsioon lootust, et kui see ametlikult tegevust alustab, on selle liikmete arv kasvanud esialgselt 28-lt üle saja.

Selle asemel on toetajate nimekiri aga kahanenud, kuivõrd mitu algset toetajat on ametivõimude kriitika tõttu projektist taandunud.

Nende seas on krediitkaardifirmad Visa ja Mastercard, müügiportaal eBay ja maksefirma Stripe, mis teatasid oma meele muutmisest reedel. Varem loobus projektis osalemisest ka PayPal.

Libra Assotsiatsioon kinnitas, et need firmad ei ole asutajaliikmete seas, kuid lisas et jätkatakse liitlaste otsimist.

Libra plaaniti turule tuua 2020. aasta keskpaigas, kuid Perez ei välistanud selle edasilükkamist.

«Me tahame ehitada tugeva platvormi, mis on püsiv ja jääb püsti pikemaks ajaks,» ütles tegevdirektor. Ta lisas, et loodab endiselt täita saja liikmesfirma eesmärgi.

Osa libra toetajaid lahkusid projektist pärast seda, kui USA senaatorid hoiatasid neid osalemise korral suurema järelevalve eest.

Prantsuse majandus- ja rahandusminister Bruno Le Maire hoiatas, et libra on praegusel kujul oht valitsuste rahapoliitilisele suveräänsusele ja seega ei saa seda Euroopas lubada.

Facebook on projekti kaitseks öelnud, et see langetaks rahaülekannete kulusid ja aitaks neid, kellel praegu pangandusele ligipääsu ei ole.