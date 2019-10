Luba käes: Veho ostab Silberauto

Veho ja Silberauto leping hõlmab seejuures nelja ettevõtte – Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB, AS Silwi Autoehitus – tegevust, nende müügiesindusi ja edasimüügiõigusi. Ettevõtete müügi– ja teeninduskeskused Eestis ja Leedus jäävad Silberauto senisele omanikule.