Nobeli majanduspreemia läks globaalse vaesuse leevendajatele

Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemia kohaselt on laureaatide tehtud uuring parandanud märkimisväärselt meie võimet võidelda ülemaailmse vaesusega. Vaid kahe aastakümne jooksul on nende uus katsepõhine lähenemisviis muutnud arenguökonoomikat, mis on nüüd õitsev uurimisvaldkond.