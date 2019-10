Maailmaturu mõju: põlevkivi tasud langesid pea kolmandiku

2016. aastal kiitis valitsus heaks määruse, millega langetati tagasiulatuvalt põlevkivi ja turba kaevandusõiguse tasusid, leevendamaks madalast naftahinnast tingitud kriisi põlevkivisektoris. Kuna mõjutavate hindade kõikuvus on suur, siis kehtestatud süsteemi järgi makstakse riigitulu vähem, kui mõjurid on ebasoodsad, ja rohkem, kui hinnatasemed on ettevõtetele soodsad.