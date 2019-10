T1 omanik: raskel ajal peab keskus üürnikule appi tulema

Tellijale

Pro Kapitalile kuuluv T1 kaubanduskeskus on viimasel ajal pidevalt meediapildis olnud. Miks teile nii palju tähelepanu pööratakse?

Ma arvan, et see on loomulik. Iga uus, põnev ja natuke teistmoodi ambitsioonikas projekt pakub avalikkusele huvi. Me oleme algusest peale pildile pääsenud, sest oleme suutnud Tallinna luua silmatorkava ja äratuntava objekti.

Meedias on kirjutatud sellest, et T1 on tühi. Kas teile on külastajate arv pettumuse valmistanud?