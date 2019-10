Välismaised ragbifännid tekitasid Jaapani õlletööstusele buumi

Jaapani alkohoolsete jookide tootja Kirin on näiteks teatanud, et nende õllemüük kasvas septembris 24 protsenti. Kõige enam müüs Kirin kodumaisele turule mõeldud versiooni Heinekenist. Hollandi õlletootja Heineken on rahvusvaheline ragbi maailmameistrivõistlsute sponsor.

Peamiselt välismaalastest külastajad on peale maailmameistrivõistluste algust tarbinud ära tohutu koguse õlut ning Jaapanis on tekkinud hirm, et kesvamärjukesest võib tekkida puudujääk. Välismaised ragbifännid eelistavad tarbida õlut mänge vaadates, mis on mõnevõrra erinev kohalikust spordikultuurist.