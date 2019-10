Nemad on 10 kõige rikkamat inimest autotööstuses

1. Bill Gates

Bill Gates. FOTO: Samuel Habtab / AP

Ettevõte: Autonation

Osaluse väärtus: 914 554 258 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 9 protsenti

Koguvara: 105 miljardit dollarit

Segment: automüük

Asukoht: USA

Bill Gets ei ole just nimi, mida võiks seostada autotööstusega, kuid talle kuulub korralik tükk Ühendriikide ühest suurimast automüüjast Autonation. Ettevõte müüb nii uusi kui ka kasutatud sõidukeid. Enamus Gates'i varandusest tuleb siiski Microsoftist ja investeerimisfirmast nimega Cascade. Viimasel on osalus terves hulgas avalikult kaubeldavates suurettevõtetes.

2. Larry Ellison

Larry Ellison FOTO: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Ettevõte: Tesla

Osaluse väärtus: 730 773 000 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 1,3 protsenti

Koguvara: 58,5 miljardit dollarit

Segment: sõiduautod

Asukoht: USA

Larry Ellison on Teslas suuruselt teine investor, kuigi enamus tema varandusest tuleb andmebaaside firmast Oracle. Ellison on Oracle asutaja ja suurim aktsionär. 75-aastane härrasmees omab ühtlasi hulganisti kinnisvara Lana saarel Hawaiil.

3. Elon Musk

Elon Musk FOTO: John Raoux / AP

Ettevõte: Tesla

Osaluse väärtus: 8 307 076 693 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 36,9 protsenti

Koguvara: 22,9 miljardit dollarit

Segment: sõiduautod

Asukoht: USA

Tõenäoliselt kõige kuulsam inimene moodsas autotööstuses. Lõuna-Aafrikast pärit karismaatiline ja ekstsentriline miljardär jagab oma aega elektriautode tootja Tesla ning kosmoseraketifirma SpaceX vahel. Musk on vastuoluline figuur, kes on teeninud oma visiooniga paljude inimeste imetluse, kuid tema kummalised väljaütlemised Twitteris on toonud talle kaela ka palju pahandusi.

4. Pallonji Mistry

Ettevõte: Tata Motor

Osaluse väärtus: 302 722 710 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 1,5 protsenti

Koguvara: 19,7 miljardit dollarit

Segment: sõiduautod

Asukoht: India

90-aastane Mistry ja tema järeltulijad omavad investeerimisfirmat nimega Tata Sons, mis omakorda seisab enam kui 100 erineva ettevõtte taga ja toodab aastas enam kui 100 miljardit dollarit käivet. Grupi heaks töötab ligemale 700 000 inimest 100 erinevas riigis.

5. Susanne Klatten

Susanne Klatten FOTO: imago stock&people / imago images / epd

Ettevõte: BMW

Osaluse väärtus: 8 763 327 399 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 47,8 protsenti

Koguvara: 18 miljardit dollarit

Segment: sõiduautod

Asukoht: Saksamaa

57-aastane Klatten on teisena kõige rikkam inimene Saksamaal. Naine päris oma varanduse enda isalt, kelleks oli Saksa industrialist Herbert Quandt, kes muutis kiratseva ja majandusraskustes BMW globaalseks autohiiglaseks. Klatten tunnistas hiljuti antud intervjuus, et hiiglasliku varanduse pärimine ei ole selline meelakkumine nagu enamus inimesi arvavad. Sellega kaasnevad tohutud ootused ja vastutus, mida on mõnikord raske kanda.

6. Stefan Quandt

Ettevõte: BMW

Osaluse väärtus: 10 817 887 438 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 72,2 protsenti

Koguvara: 14,8 miljardit dollarit

Segment: sõiduautod

Asukoht: Saksamaa

BMWd valitsevasse perekonda kuuluv 53-aastane Quandt omab suurt osa perekonnaärist, kuid talle kuulub ka homeöpaatiliste toodete firma Biologische Heilmittel Heel, krediitkaartide valmistaja Entrust Datacard ja logistikafirma Logwin. Tema päris oma varanduse perekonna matriarhilt Johanna Qandtilt, kes suri 2015. aastal.

7. Li Shu Fu

Ettevõte 1: Geely Automobile Holdings

Osaluse väärtus: 38 988 918 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 0,4 protsenti

Segment: sõiduautod

Asukoht: Hiina

Ettevõte 2: Zhejiang Geely Holding Group

Osaluse väärtus: 10 520 321 446 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 99,9 protsenti

Koguvara: 10,6 miljardit dollarit

Segment: sõiduautod

Asukoht: Hiina

56-aastane Li asutas autosid ja autode osasid valmistava tööstushiiglase Zhejiang Geely Holding Group. Oma karjääri alustas ta aga hoopis külmikuid tootes. Geely ostis 2010. aastal Volvo - tegu oli suurima autotehinguga Hiina ajaloos.

8. Georg Schaeffler

Ettevõte 1: Continental

Osaluse väärtus: 9 494 765 020 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 110,4 protsenti*

Segment: autoosad

Asukoht: Saksamaa

Ettevõte 2: Schaeffler

Osaluse väärtus: 3 116 322 400 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 36,2 protsenti

Koguvara: 7,99 miljardit dollarit

Segment: autoosad

Asukoht: Saksamaa

54-aastane Schaeffler on enamusosanik firmas nimega Schaeffler AG, mis valmistab peaiselt kuullaagreid ja muid autoosi. Talle kuulub ettevõttest 80 protsenti ning ülejäänud 20 protsenti kuulub tema emale. Kahepeale omavad nad ühtlasi 46 protsenti Continentalist, mis valmistab pidureid, elektroonikat jpm.

*võla pärast

9. Blair Parry-Okeden

Ettevõte: Cox Automotive

Osaluse väärtus: 1 738 541 209 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 21,6 protsenti

Koguvara: 7,84 miljardit dollarit

Segment: autoteenused

Asukoht: USA

69-aastane Parry-Okeden on kuulsa James Coxi tütretütar. Viimane asutas 1898. aastal ettevõtte nimega Cox Enterprises. Naisele kuulub ettevõttest 25 protsenti. 21 miljardit dollarit väärt konglomeraadile kuulub terve hulk tuntud brände näiteks Kelley Blue Book. Naine ise elab Austraalias.

10. James Kennedy

Ettevõte: Cox Automotive

Osaluse väärtus: 1 738 541 209 dollarit

Protsent varade koguväärtusest: 21,6 protsenti

Koguvara: 7,84 miljardit dollarit

Segment: autoteenused

Asukoht: USA