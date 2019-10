Galerii: võimas taifuun jättis endast maha üleujutatud linnad, hukkunute arv kasvab

Üle kogu riigi on saanud viga ligikaudu sada inimest. Üle kuue miljoni inimese on saanud soovituse evakueeruda. Jaapani kaitseministeerium on mobiliseerinud umbes 27 000 sõjaväelast, kes osalevad päästeoperatsioonides üle kogu Kesk- ja Põhja-Jaapani. Tugevad tormituuled ja rekordilised vihmad on põhjustanud mitmel pool mägede lähistel maalihkeid ja jõed on tunginud üle kallaste, ujutades üle linnu.

Üks kõige raskemalt kannatada saanud piirkondi on Nagano prefektuur, kus veetase tõusis üle kahe meetri kõrgusele pärast seda, kui Chikuma jõe kaitsevallid kukkusid kokku. Mudane vesi jättis sajad inimesed oma kodudesse lõksu ning pühapäeval hakati neid evakueerima õhuvägede helikopteritega. Suuremad üleujutused leidsid aset ka Saitama, Fukushima ja Miyagi prefektuuris.

Tokyo lahes uppus pühapäeva õhtul Panama lipu all seilav kaubalaev. Rannikuvalve on päästnud laeva meeskonnast viis ning ülejäänusid otsitakse. Üks on leitud surnult.

Ilma elektrita on hetkel ligikaudu 18 000 majapidamist.

Osa rongiliiklusest hakkas pühapäeva lõunaks taas käima, kuid rongid sõidavad graafikuväliselt. Narita ja Haneda lennujaamad on katkestanud üle tuhande lennu.

Taifuuni tekitatud majanduslikku kahju pole hetkel veel võimalik öelda, kuid tõenäoliselt on see kolossaalne. Kõige rohkem võis saada kannatada põllumajandussektor, sest alles hiljuti oli saagikoristus ja põllusaadustega täidetud laod on hetkel üleujutatud.