Gordon Ramsay sai loa paigaldada oma hoovi eestlaste iglumaja

Mulgi meeste valmistatud iglumaja on varem paigaldanud endale näiteks endine tippjalgpallur David Beckham ja režissöör Guy Ritchie. Ühe taolise majakese eest tuleb välja käia 40 000 naela. Iglut meenutava ehitise sees on elutuba, magamistuba, köök ja vannituba. Ehitis on üheksa meetrit pikk, kaks meetrit lai ja 2,5 meetrit kõrge. Maja on ühtlasi talvekindel ning elektriküttega.