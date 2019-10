Eestlane Jaapanis: saabuv supertaifuun muutis päeva ööks

Ärkasin hommikul varakult selle peale, et telefon pistis karjuma kirjaga «Emergecy Alert!» (hädaolukorra häire). Kõik ülejäänud tekst oli jaapani keeles, kuid ma ei pidanud vaatama, et teada, millest see räägib. Olen saanud sarnaseid häireteavitusi taifuunide ajal ka enne. Tegu oli evakuatsioonihoiatusega, mis annab juhised, kuidas saada lähima evakuatsioonikeskuseni, milleks on enamasti mõni kool. Üks taolistest koolidest asub minu majast ligikaudu poole kilomeetri kaugusel.

Uuesti magama jäämine oli lootusetu kahel põhjusel: esiteks aktiveerusid üle kogu linna võimsad postite otsa kinnitatud katastroofiolukordade valjuhääldid, et edastada sama infot intervallides üle kogu linna. Teiseks oli vihma mühin juba hommikul väga kõva. Juba paari tunni pärast karjus minu telefon uue hoiatusega ja nii on see möödunud terve päeva - iga paari tunni tagant uus hoiatus uutele piirkondadele. Hoiatuste tase on kõige kõrgem, mis tähendab otsest ohtu elule.

Kui taifuun Faxai ajal ei tundunud jaapanlased kuigi murelikud, siis täna olen ma esmakordselt tajunud isegi nendes looduskatastroofidega harjunud inimestes, et tulemas on midagi tõeliselt suurt. Nad ei paanitse, kuid see peegeldub pisiasjades nagu täielikult tühjaks ostetud poeriiulid. Taifuun Hagibis on midagi, mida Kesk-Jaapan pole näinud juba aastakümneid. Ühistranspordivõrgustik seisab, tavaliselt autodest ja inimestest ummikus tänavad on inimtühjad.

Praeguse seisuga on kinnitatud ühe inimese surm, kes hukkus juba hommikul, kui tornaado lükkas ümber tema auto. Kanazawa prefektuuris uhus jõgi minema kaks kindlustusi ehitanud töötajat, kellest üks on päästetud ja teine on teadmata kadunud. Gunma prefektuuris toimus vihma ja maavärina tulemusel natukene aega tagasi mägedes maalihe, mille käigus jäid kadunuks kolm inimest.

Kuna taifuuni raev pole oma täismõõtmetes veel kohale jõudnud, söandasin minna välja ja teha mõned fotod ja videod. Mul oli tunne nagu taevas valaks mulle igas sekundis ämbrist vett kaela. Mida toob aga ülejäänud õhtu, elame näeme.

Kawagoe tänavad on mattunud taifuuni saabumise eel pimedusse. Foto on tehtud natukene enne kella viite päeval. FOTO: Rait Piir