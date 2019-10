Galerii: Jaapani peale laskub ülivõimas supertaifuun, saareriik hoiab hinge kinni

Laupäeval tabab Tokyot ülivõimas supertaifuun Hagibis, mis jõuab kohaliku aja järgi Tokyo piirkonda millalgi õhtul. Taifuuni eelmõjusid on tunda aga juba üle kogu riigi - jõed on tõusnud lakkamatute sadudega üle kallaste ja teada on juba ka ühest hukkunust. Tokyo lähedal paiknevad Ichihara piirkonda laastas tornaado. Välja on antud kõige kõrgema taseme hoiatused.