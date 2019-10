Facebooki unistus näib olevat hukule määratud

Facebooki Libra on tõenäoliselt kõige suurema toetusega krüptovaluuta, mis on kunagi startinud. Sotsiaalmeediahiiglane pani selle taha oma hiiglaslikud ressursid ja lobivõimu ning Libra Assotsatsiooniga liitusid mõned maailma kõige suuremad ja mõjuvõimsamad ettevõtted. Libra globaalne ringlusesse minek tundus nii tõsiselt võetav, et maailma riikide keskpangad hakkasid pidama juba reguleerimiskõnelusi.

Libra esimene suurem tagasilöök saabus neljandal oktoobril, mil assotsatsioonist astus välja globaalne makseplatvrom PayPal. Olukord muutus Facebooki jaoks märksa ebameeldivamaks reedel, kui vankrilt hüppasid maha Visa, Mastercard, eBay, Stripe ja Mercado Pago. Viimane on eestlaste seas vähe tuntud, kuid tegu on suure Ladina-Ameerika makseplatvormiga.

See tähendab, et Libra Assotsatsiooni pole jäänud enam ühtegi suuremat finantsteenuste pakkujat ning ainus kes sinna hetkel veel kuulub on Taani-päritolu fintech PayU. Küll aga toetab Librat endiselt terve hulk muid tehnoloogia, telekomi ja blokiahela ettevõtteid, kellest tuntuimad on ehk Lyft ja Vodafone.

Libra on ühtlasi seisnud viimastel kuudel silmitsi aina kasvava vastuseisuga keskpankade poolt. Nii Prantsusmaa kui ka Saksamaa on lubanud blokeerida Libra kasutusele võtu Euroopas ja tahavad hoopis, et Euroopa Keskpank looks enda krüptovaluuta, mida saaks Brüsselist kontrollida.

USA keskpank on samal ajal avaldanud muret Libra turvalisuse üle. Ühendriikide keskpanga president Jerome Powell on varem öelnud, et Libra kasutusele võttu saab kaaluda alles siis, kui lahendanud on rahapesu, finantsstabiilsuse, tarbijakaitse ja privaatsusega kaasnevad riskid.

Just valitsuste ja keskpankade surve pärast on asunud makseplatvormid Librat hülgama. Nimelt ei taha Facebook võtta vastutust Libraga kaasnevate rahapesuriskde eest ja jätta need hoopis makseplatvormide kanda, sest neil on rohkem teadmisi selliste asjadega tegelemiseks. Kui näiteks terroristid avastavad, et Libraga on lihtne raha pesta, siis karmimaks muutuvate regulatsioonide pärast hakkavad eelkõige kannatama finantsteensute pakkujad.