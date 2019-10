Mercedes kutsub kahtlase tarkvara tõttu tagasi sajad tuhanded sõidukid

Daimler teatas reede õhtul, et Saksamaa maanteeamet nõuab OM651 mootiriga sõidukite tagasi kutsumist, sest need võivad olla vastuolus kehtivate heitmeregulatsioonidega. Tagasikutsumine puudutab muuhulgas 260 000 Sprinter kaubikut, mis on kõik valmistatud enne 2016. aasta juunit ja võivad sisaldada heitmete hulka maskeerivat petutarkvara.

Daimler on pidanud viimastel aastatel kutsuma korduvalt võimude nõudmisel tagasi Mercedes-Benz sõidukeid, sest need pole vastanud heitmeregulatsioonidele. Samas on ettevõte alati eitanud oma rolli 2015. aastal lahvatanud Volkswageni diisliskandaalis, mille käigus tunnistas VW, et nad on paigaldanud enam kui 11 miljoni auto sisse petutarkvara.