H&M on saanud uue hingamise

Tellijale

Pärast nelja aastat kestnud langust on nüüd kõik teisiti. Aasta algusest on H&Mi aktsia hüpanud pea kahe kolmandiku võrra, olles sellega konkurentsitult parim suurettevõtte aktsia Stockholmi börsil. Oma suhtumist on muutnud ka omal ajal aktsialangust ennustanud investeerimispanga Carnegie analüütik Niklas Ekman, keda Rootsis seetõttu H&Mi oraakliks kutsutakse.