Galerii: aasta parimaks ettevõtteks valiti Estonian Cell

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse liige Sigrid Harjo kiitis, et Estonian Cell ja tema Austria emafirma on toonud Eesti majandusse üle 200 miljoni euro välisinvesteeringuid. «Just sellised välisinvesteeringud aitavad tuua Eestisse uusi teadmisi, luua uusi töökohti ning tõsta Eesti inimeste palku,» lisas ta.

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaise Kai Realo sõnul on nii tänavune võitja Estonian Cell kui ka aasta eksportöör AS Cleveron silmapaistvad uuendajad ja piirkonna olulised tööandjad. «Estonian Cell, kes investeeris kogu eelmise aasta kasumi keskkonnamõjude vähendamisse, annab väärtusahelas tööd enam kui 500 inimesele. Pakirobotite leiutaja Cleveron panustab aga sektori tööjõu tulevikku, koolitades oma inimeste ja oma kuludega Viljandis uusi robootikainsenere,» ütles Realo.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman lisas, et ettevõtlikel inimestel on hindamatu roll ühiskonna heaolu kasvatamisel ning nende tehtavate pingutuste tunnustamine on väga tähtis. «Ettevõtlusauhindu anname igal aastal ainult väikesele osale Eesti ettevõtjatest, kuid sellega väljendame oma lugupidamist kõikide ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste suhtes,» sõnas ta.