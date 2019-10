Galerii: Eesti Talleks plaanib Mustamäe tee algusse uut linnakut

«Meie jaoks oleks see väga suur asi,» ütles Eesti Talleksi juht Kaido Padar. Ta lisas, et nende soov pole ehitada ilmetut betoonlinnakut, vaid rajada elukeskkond, mis on võimalikult looduslik ja kus on sisehoov, kuhu tänavamüra ei kostu. «Sellest peab tulema koht, kus tahaksime ise töötada.»