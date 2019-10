Meedialiit pärib ametilt kojukande hinnatõusu seaduspärasuse kohta

Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuhi Mart Raudsaare sõnul soovib meedialiit konkurentsiametilt haldusakte, mis seonduvad sellega, kuidas on konkurentsiamet hinnanud Eesti Posti tegevuse kulupõhisust seoses perioodika kojukande teenusega.

Samuti taotleb Meedialiit kõiki muid dokumente ja materjale seoses perioodika kojukande teenusega.

Eesti Post on teavitanud avalikkust perioodika kojukandeteenuse planeeritud olulisest hinnatõustust. Meedialiidu hinnangul ei pruugi planeeritud hinnatõus aga olla kooskõlas konkurentsiseaduse ja postiseadusega.

«Uurides Eesti Postilt hinnatõusu põhjuseid vastas Eesti Post, et nende tegevuspõhist kulumudelit kontrollib konkurentsiamet,» selgitas Mart Raudsaar konkurentsiameti poole pöördumist.

Meediaettevõtted nõustuksid kuni 5-protsendilise hinnatõusuga

Postimees Grupi juhatuse esimehe kohusetäitja Andrus Raudsalu sõnul ei ole Eesti Posti esmaspäeval teatavaks tehtud 11,1-protsendiline perioodikateenuste hinnatõus põhjendatud, meediaettevõtted oleks aga nõus 5-protsendilise hinnatõusuga.

«Eks lõpuks leitakse läbirääkimiste lõpus enamasti mõistlik lahendus, aga täna on meie seisukoht, mida toetavad ka kõik teised lehti välja andvad ettevõtted, et me oleksime 5 protsendiga valmis lepingusse minema, kõrgem hind tundub meile aga ebaõiglane,» sõnas Raudsalu teisipäeval BNS-ile.

Kõrgem hinnatõus kajastub ka ajalehetellimuste hindades. «Kui me räägime 11-protsendilisest hinnatõusust, siis tähendab see tõenäoliselt 50-sendist tellimuse hinnatõusu puhtalt Omniva hinnatõusu katteks.»

Eesti Post: perioodika kojukande tasu tõus on ebamugav kõigile osapooltele

Eesti Posti juhatuse esimees Ansi Arumeel põhjendab kojukande hinnatõusu vajadusega tõsta palkasid.

Ansi Arumeele põhjendused muutmata kujul:

Viimastel päevadel on meedias kõlanud hirmutamised nagu Eesti postisüsteem kukuks kokku ja lakkaks toimimast, kuna Eesti Post tõstab ajalehtede kojukande hindasid. Sellised hirmujutud ei ole asjakohased, ometi on neis üksjagu tõtt.

Kui vaadata laiemat pilti, siis on meil postiteenusega probleem. See probleem on päris suur ja päris valus. Eesti on digiriik, mis tähendab, et enamik suhtlust nii eraisikute kui ka ametkondade vahel on kolinud digitaalsetesse kanalitesse. See on ühest küljest väga hea, kuid teisest küljest toonud kaasa kirjamahtude suure vähenemise.

Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on kirjamahud vähenenud 5 korda ja sellega ka Eesti Posti tulud, mis on taganud postivõrgustiku toimimise. Kümme aastat tagasi saadeti Eestis ligikaudu 60 miljonit kirja aastas, nüüd on neid alles jäänud vähem kui 12 miljonit aastas – vahe on 48 miljonit kirja. Kui see korrutada tänase margihinnaga ehk 65 sendiga, siis saame teada, et postisüsteemist on kadunud 31 miljonit eurot. Vähenemine on olnud drastiline. Järelejäänud kirjad on enamuses arved, mida saadavad ettevõtted. Kõige tavalisemaid margiga lihtkirju ja postkaarte saadab keskmine eestlane vähem kui kaks korda aastas.