Arto Aas: ühtne Euroopa turg on ettevõtjale väärtus

«Eesti ja Ühendkuningriigi vaheline kaubavahetus on umbes paar protsenti, nii et me ei räägi väga suurest otsesest majanduslikust riskist. Enamus ärist jääb alles, see muutub lihtsalt kallimaks ja aeglasemaks tolliprotseduuride ja segaduse tõttu,» kirjeldas Aas.

«Mõne konkreetse sektori või ettevõtte puhul võivad probleemid olla suuremad. Eesti on Ühendkuningriiki eksportinud puidutooteid, mööblit, puitmaju, teatud elektroonikaseadmeid. Ma tahaks küll loota, et kuna see jant on kestnud mitu aastat, siis ettevõtjad on läbi mõelnud, mis saab. Maksu- ja tolliamet ja Välisministeerium on informeerinud Eesti ettevõtjaid, et see varem või hiljem juhtub,» selgitas Aas.