Eesti mõjukaima firma omanikud toetavad Isamaad ja Keskerakonda

UP Investi omanikud on 78 protsendiga Margus Linnamäe ning 20 protsendiga Ivar Vendelin. Ettevõte keskendub tervishoiu-, meedia-, kinnisvara- ja jaekaubanduse- ning jaeteeninduse valdkonna investeeringutele ja cleantech riskikapitali investeeringutele.

Nii kuuluvad UP Investile näiteks Apollo Kino, Apollo Kauplused, O’Learyse spordirestoranid, Blenderi kohvikud, KFC kiirtoidurestoranid, IceCafe jäätisekohvikud, Vapiano restoranide kett, Pet City lemmiklooma poodide kett ning Baltic Film Distribution. Samuti ravimite hulgi- ja jaemüügiga tegelevad AS Magnum ja Apotheka ning hooldekodu Benita Kodu AS.

Isamaa sai mullu viimases kvartalis Margus Linnamäelt 50 000 eurot. Linnamäe selgitas toona Postimehele, et on Isamaa liige juba aastast 1990 ja ta ei ole seda kunagi varjanud. «See oli teada ka juba siis, kui omandasin osaluse Eesti Meedias [praegu Postimees Grupp - toim] ja Postimehes. See, et minul on minu isiklik maailmavaade ja ma toetan oma erakonda, kuhu olen ligi 28 aastat kuulunud, ei ole siiani kuidagi Eesti Meedia või Postimehe sõltumatust ohustanud ja ei mõjuta seda ka tulevikus,» vastas Linnamäe.