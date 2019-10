Riigifirmade miljonivaidlus on tüürimas kompromissile

Operaili juhi Raul Toomsalu sõnul puudutas vaidlus seitse aastat tagasi sõlmitud raudtee infrastruktuuri kasutamise lepingut. «Pea kümme aastat oleme Eesti Raudtee infrastruktuuril vedanud kehtivate kokkulepete alusel. Arved on tasutud alati ettemaksuga. Meile täna esitatud nõue on arusaamatu ning peame seda täiesti põhjendamatuks,» ütles Toomsalu toona.

Kompromiss pärast poolteist aastat läbirääkimisi

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles ütles Postimehele, et riigifirmad on endiselt kompromissläbirääkimistes, kuid kuna see pole veel kinnitatud, ei saa kompromissi täpsemat sisu ja tingimusi veel kommenteerida. «Täpset kuupäeva selleks pole. See [kompromiss] on olnud suunitlus algusest saati,» rääkis Lilles.