Üheksa aasta suurim hirm: Eesti majandus tiksub langusesse juba poole aasta pärast

Väliskaubanduse arenguväljavaated on halvenenud ning ka kaubandusbilansi suhtes on ülekaalus pessimistlikud hinnangud. Septembri küsitluse kohaselt võib järgmisel poolaastal oodata ekspordimahu mõõdukat langust ja impordimahu püsimist samal tasemel.

«Eesti väliskaubanduse areng on suuresti sõltuv väliskeskkonnast ja sellega seotud riskidest. Üldist ebakindlust põhjustavad protektsionismiga seotud ohud maailmas, nagu Brexit ja USA tollipoliitika, mis on lähikuudel välisturgudele veelgi suuremat mõju avaldamas,» lisas Josing.

Tööstus- ja ehitussektori kindlustunde indikaator on halvem pikaajalisest keskmisest. Tööde maht järgneva kolme kuu jooksul on väiksem kui eelmise aasta III kvartalis. Siseturule suunatud jaekaubanduse ja enamike teenidusharude kindlustunne püsib hea.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede sõnul on oluliseks probleemiks asjaolu, et palk kasvab endiselt kiiremini tootlikkusest. «See tähendab, et ettevõtted peavad rohkem panustama efektiivsuse tõstmisele läbi digitaliseerimise ja automatiseerimise, samuti toodete ja tehnoloogia arendusse. Selleks pakume riigi poolt tuge nii läbi EASi kui KredExi tööstuslaenu, samuti on avatud tootearendusmeede ja ettevõtja arenguprogramm,» lisas Reede.