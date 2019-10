Analüütik: Eesti palgakasv on järgmisel aastal Balti riikide kiireim

See tähendaks, et juba praegu kõrgeimat töötasu teenivate eestimaalaste palgavahe käriseb lõunanaabritega veelgi suuremaks.

Kolme riigi võrdluses on Eesti majanduskasv üles näidanud kõige suuremat kõikumist, Läti on aga Baltikumis kõige aeglasemalt kasvava majandusega. Leedus on olukord praegu kõige stabiilsem, rääkis Strautiņš neljapäeval Maxima jaekaubanduskonverentsil Riias.

Kui järgmise aasta sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuks on Läti ökonomisti prognoosi järgi Eestis 2,5 protsenti ja Lätis 1,9 protsenti, siis Leedus ulatub kasv 3,6 protsendini.

Inflatsioon langeb Strautiņši hinnangul kõigis kolmes riigis järgmisel aastal 2,2 protsendile. Töötus jääb 5,6 protsendiga madalaimaks endiselt Eestis. Läti ja Leedu näitajad on vastavalt 6,5 ja 6,3 protsenti.

Strautiņš rääkis ka, et Balti riikide elanike valmidus ja võime säästa on praegu kõrgem kui kunagi varem ning ka tarbijaoptimism püsib kõrgel tasemel. Suurima optimismiga paistab seejuures silma Leedu, kus on ka majandus Eestist ja Lätist aeglasemalt jahenemas.

Kolme Balti riiki võrreldes märkis Strautiņš, et investeeringud on Eestis ja Lätis langustrendis, Leedus aga mitte. Ka eratarbimise kasvus on esirinnas just Leedu. 2021. aastaks on prognoositud küll eratarbimise kasvu aeglustumist kõigis Balti riikides, Luminori ökonomisti sõnul aga pole tegu siiski märkimisväärse langusega.