Riigikohus tunnistas Elisa mobiilsidemasti ehitusloa õigusvastaseks

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas kaebuse. Riigikohus ei pidanud põhjendatuks kaebaja väidet, et mastist lähtuv kiirgus võib kahjustada tema ja ta pereliikmete tervist. Küll aga leidis Riigikohus, et andes loa rajada mobiilsidemast kaebaja kinnistust 8 meetri kaugusele, pidi Tallinna linn arvestama, et mast võib vähendada naaberkinnistu väärtust. Seetõttu oleks linn pidanud kaebajale ehitusloa taotlusest teada andma ning ta ära kuulama.