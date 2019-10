Nissan: tegevuse jätkamine Euroopas võib muutuda võimatuks

Nissani Euroopa nõukogu esimees Gianluca de Ficchy ütles, et 10-protsendine eksporditoll seaks kogu Nissani tegevuse kontinendil ohtu. 10-protsendine toll hakkab kehtima aga juhul, kui Suurbritannia läheb peale El-ist lahkumist Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite peale üle. See tähendab, et blokiga eraldi kokkulepet ei sõlmita.