Järsk langus: üle poole naftatransiidist kadus Tallinna Sadamast

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul ei ole vedellasti languses midagi erakorralist, kuna see on eelkõige tingitud üldisest turu nõudluse langusest tumedate naftasaaduste osas seoses järjest karmistuvate nõuetega väävlisisalduse vähendamisele laevakütustes.

«Konkurents vedellasti osas on jätkuvalt väga tihe ja äri projektipõhine ning kvartaalsed mahud seetõttu volatiilsed. Vedellasti langust aitab osaliselt kompenseerida puistlasti ligi 30-protsendiline tugev kasv,» põhjendas Kalm.

Tänavuse aasta üheksa kuuga on Tallinna Sadama sadamaid läbinud 14,3 miljonit tonni kaupa, mida on mullusega võrreldes 8,3 protsenti vähem. Esimese kolme kvartali vedellasti kogused on vähenenud aastaga 25 protsenti 5,2 miljonile tonnile.