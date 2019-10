Listeeriaskandaali sattunud M.V.Wool kutsub toote tagasi

Veterinaar- ja toiduamet esitas oma ettekirjutuse täna hommikul, mille kohaselt tuleb kutsuda toode jaekaubandusest tagasi. M.V.Wool teatas, et täidab ettekirjutuse koheselt, kuigi selline nõue ei tulene toiduseadusest ja Euroopa komisjoni määrusest. Kalatootja rõhutas ka, et kaubandusest toote tagasikutsumisel peab olema tõestatud listeeriasisalduse piirmäära 100 ühikut (Lm (cfu/g)) ületamine, mida antud juhul tootja hinnangul toimunud ei ole.

«Kuna listeeriabakter esineb kõikjal looduses, siis kalakasvatused teevad endast kõik oleneva, et kontrollida tooraines bakteri olemasolu. Kuid ikkagi on võimalus, et mõnes üksikus kalas see bakter esineb. Sellepärast ongi kehtestatud tooretele kalatoodetele toiduohutuskriteeriumid, mis lubavad listeeriabakteri sisaldust kuni 100 cfu/g,» lisas ettevõte pressiteate vahendusel.