FOTOD: Neste pani müüki prügist tehtud kütuse

«Selleks, et täita kliimaeesmärke, peame kasutama kõiki alternatiive. Täna on meie teedel ja tööstusettevõtetes kasutuses arvukalt diiselmootoriga sõidukeid ja tehnikat. Et muuta need mootorid rohelisemaks, pakume toimiva lahendusena välja diislikütuse, mida valmistatakse vaid täielikult taastuvatest toorainetest,» ütles Neste Eesti juht Dennis Antamo pressiteate vahendusel.

Ettevõtte teatel vähendab uue kütuse Neste MY kasutamine õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka 90 protsenti ning see on sobilik kõigile diiselmootoritele. Seda, kui palju on võimalik konkreetse sõiduautoga taastuvkütust kasutades keskkonda säästa, saab arvutada kalkulaatoriga kütusemüüja veebilehel.

Neste MY-d toodetakse teise põlvkonna taastuvtoorainest diislikütusest HVO, mis on säilimiskindel, külmakindel kuni miinus 32 kraadini, ilma fossiilsele kütusele iseloomuliku lõhnata ning kasutatav ka iseseisva kütusena.

Neste teenuste ja turunduse äriüksuse asepresident Panu Kopra rääkis, et kütusemüüjal on hea meel hakata pakkuma Soomes toodetud diislikütust alternatiivse võimalusena ka Eesti autojuhtidele. «Meie kogemus üle lahe näitab, et tanklates, kus Neste MY kütus on täna müügil, valib keskkonnasõbralikuma diislikütuse iga viies diiselmootoriga sõiduki juht,» märkis ta.

Neste kontsern toodab enamikku tähtsamaid naftatooteid ning on üks suurimaid taastuvtoorainel põhineva diislikütuse tootjaid maailmas. Soomes ja Baltikumis kuulub Neste jaamade võrku üle 1000 teenindus-, automaat- ja D-jaama.