FOTOD: Neste pani müüki jäätmetest tehtud kütuse

«Selleks, et täita kliimaeesmärke, peame kasutama kõiki alternatiive. Täna on meie teedel ja tööstusettevõtetes kasutuses arvukalt diiselmootoriga sõidukeid ja tehnikat. Et muuta need mootorid rohelisemaks, pakume toimiva lahendusena välja diislikütuse, mida valmistatakse vaid täielikult taastuvatest toorainetest,» ütles Neste Eesti juht Dennis Antamo pressiteate vahendusel.

Neste uus MY kütus on valmistatud 100% jäätmetest ja jääkidest ning paiskab õhku ligikaudu 90% vähem kasvuhoonegaase. Erinevalt biodiislist ei ole MY Renewable kütuse puhul külmumisohtu, kuna ta kannatab kuni -34 kraadi külma (tavadiisel kuni -37).

«My Renewable diisel on oma küttejõult võrdväärne tavalise diiselkütusega, vahe esineb ainult tootmistehnoloogias ja tooraines» selgitas Postimehele Neste Eesti hulgimüügijuht Urmas Kuuse tankuri avamisel, mainides ka, et autojuht ei tunneta kasutamisel mingit vahet. Samuti pidavat My Renewable diisel säilima sama kaua nagu tavadiisel, kuni 10 aastat. Pikaajalise hoiustamise korral tuleks ainult kontrollida, ega vahepeal pole põhjavett paaki tekkinud.

Omadustelt erineb uus kütus tavalisest niipalju, et põlemisel ei erita My Renewable diisel musta tossu, mis aitab omakorda ka seda kasutavatel vanematel masinatel vähem tossata ja õhku saastada.

Praegu saab My Renewable diislit osta ainult Kadaka tee tanklast, Nestel on aga eesmärk seda esimesel võimalusel ka Tartus ja Pärnus müüma hakata.

Kallis alternatiiv

Hinnaerinevus Neste MY ja tavadiisli vahel saab aga olema kopsakas. Kui tänase seisusga oli tavadiisli hind 1,35 eurot liitrile, siis MY hinnaks saab esialgu olema 1,89 eurot liitrile. Tingitud on see MY kallist ostuhinnast, kuna kütuse tootmine jäätmetest ja jääkidest on palju kallim, kui selle tootmine fossiilsest naftast. Tooraine on kallim ning samuti on selle logistiline kokkukogumine seda töötlevatesse tehastesse kallim, sõnab Kuuse. Valmistatakse kütust, partiist olenevalt, peamiselt loomsetest rasvadest, kalarasvast, kasutatud puiduõlist ja vetikatest.

Euroopas on Neste MY kütus müügil veel Rootsis, Soomes, Lätis, Leedus ja Hollandis, ent kütuse suurim turg on USA. MY kütuse populaarsust Eestis Kuuse ette ennustada ei oska. Uue kütuse turule toomise eesmärgiks on ennekõike pakkuda keskkonnasäästlikumat alternatiivi tavadiislile, eriti kuna sinnamaale läheb veel kõvasti aega, mil võiks rääkida maailmast, kus kõik autod sõidavad elektri peal.

Täiesti taaskasutatavatest materjalidest diisli müügiga tegeleb Neste Eestis hetkel ainsana. Neste MY-d on kontsernisiseselt (tihti ka tavadiisliga segamise eesmärgil) toodetud alates 2010. aastast ning Eestisse ostetakse seda sisse Porvoo rafineerimistehasest. Veel toodetakse Neste MY kütust Rotterdamis ja Singapuris.