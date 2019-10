Parem varblane peos: Estravel ostis pea poole konkurendist

Estraveli valdusfirma juht Aivo Takis ütles, et antud ostu puhul on tegemist investeeringuga ettevõttesse, kelle tulevikku Estravel usub. Wrisi juhatuse liige Aili Kägu ütles, et ettevõte soovis kaasata oma aktsiakapitali investorit, kes oleks usaldusväärse taustaga ja samas eriala professionaal.

Ostutehinguga ei saavuta Estravel kontrolli Wrisi majandustegevuse üle, kuna Konkurentsiamet keelas oma augustikuise otsusega Estraveli ja Wrisi koondumise, viidates Estraveli domineerivale turuosale. Nimelt soovis Estravel Holding soovis omandada 75 protsenti turismifirma Wris aktsiatest. «Mis puudutab otsust, siis loomulikult olen pettunud. Naljaga pooleks võin öelda, et olen väga uhke selle üle, et meie väike firma nii suureks ja tähtsaks tehti, et edasine laienemine on vaja riiklikul tasemel ära keelata,» ütles Aivo Takis toona.