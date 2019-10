Suurima tööstusinvesteeringu remont venib veel pikemaks

«General Electric on kinnitanud, et remont lõpeb 12. novembril,» ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

«Meie öeldud kuupäevad Nord Poolile sõltuvad sellest, mida on meile lubanud General Electric, kes garantiitöid teeb ja soojusvahetite torusid välja vahetab,» lisas ta.

Mai keskpaigas seiskus 610 miljonit eurot maksnud Auvere jaam välise soojusvaheti rikke tõttu, praeguse seisaku põhjustasid ülekuumendite defektid.

«Keevitustööde maht on suur ning keevisõmbluste järelkontroll on tõenäoliselt osutunud töömahukamaks, kui General Electric algselt planeeris,» selgitas Luts.

Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul pole jaama töökindlus olnud selline, nagu garantiitingimused ette näevad.

«See on olnud oluliselt väiksem ja praegune leping ja garantiiperiood katab ka selle, et need rikked saavad tarnija ehk General Electrictu kulul likvideeritud ja üleplaanilised katkestused saavad kompenseeritud,» ütles Sutter juuli lõpus, teise kvartali majandustulemusi tutvustades.

Kui varem on General Electric maksnud elektrijaama üleandmise hilinemise tõttu 106 miljonit eurot leppetrahve, mis kattis saamata jäänud tulu seoses sellega, et elektrijaam ei saanud õigel ajal täisvõimsusel töötada, siis praegune trahv tuleneb töökindluse nõudest: iga protsendipunkt, mis jääb alla garantiitingimustes ettenähtu, on hinnastatud.

«Kaheaastase garantiiperioodi jooksul arvestatakse vastavalt lepingule töökindlust garantiiperioodi lõpus. Peame arvestust tehtud tööde ja remontide ning töökindluse osas, kuid oleme General Electricuga pidevates läbirääkimistes ka esimese garantiiaasta võimalike nõuete arveldamises,» selgitas Luts.

300-megavatise võimsusega Auvere elektrijaam on Eesti suurim tööstusinvesteering, samuti on see niinimetatud viimane põlevkivielektrijaam. Aastas suudab see toota 2,2 teravatt-tundi elektrienergiat, mis suudab katta üle 25 protsendi Eesti tarbimisest.