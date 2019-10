Jaapanit tabav supertaifuun ähvardab tuua tohutu majandusliku kahju

Prognooside järgi on taifuun Hagibis Tokyosse saabumise hetkel võimsuselt võrreldav Faxaiga, mida loetakse viimaste aastakümnete üheks kõige võimsamaks pealinna tabanud taifuuniks.

Taifuuniga Hagibis kaasnevate sademete hulk võib kohati ulatuda kuni 250 millimeetrini. Arvatakse, et elektriktrikatkestus võib tabada miljoneid majapidamisi ning tugevaid häireid hakkab esinema nii lennu- kui ka rongiliikluses. Jaapani riiklik rongifirma East Japan Railway on juba teatanud, et kaalub rongiliikluse peatamist nädalavahetusel. Central Japan Railway kaalub kiirrongide peatamist, mis käivad Tokyo ja Osaka vahet.