Airbalticu juht: tulevikus rajame Eestisse oma baasi

Lennufirma juhatuse esimees Martin Gauss rääkis ETV saates «Esimene stuudio», et ettevõttel on praegu palgal 33 eestlast, aga neid tuleb juurde, sest Eestist lennatakse üha rohkem.

«Tulevikus rajame Eestisse oma baasi ja siis hakkavad Eestist väljuvaid lende teenindama eestlaste meeskonnad. Meil on juba eestlastest piloodid ja pardateenindajad. Koos turuosa kasvuga võtame juurde ka töötajaid Eestist ja Leedust,» märkis ta.

Ühtlasi lubas Läti riigile kuuluva ettevõtte juht, et Airbalticu otseliinide arv Tallinnast kahanema ei hakka.

Praegu pakub Airbaltic Tallinnast otselende Amsterdami, Berliini, Brüsselisse, Kopenhaagenisse, Londonisse, Málagasse, Oslosse, Pariisi, Riiga, Stockholmi, Viini ja Vilniusesse. Saabuval talvehooajal käivitab lennufirma ka otselennu Salzburgi ja järgmise aasta mais hakkab lendama ka Prantsusmaale Nice'i. Seega on selleks ajaks ettevõttel Tallinnast kokku 14 otselendu.

«Meil on Tallinnas 23 protsendiline turuosa. Ja mis põhiline, me tagame olulised ühendused. Mitte ainult otselendudega Tallinnast, vaid lisaks pakume jätkulende 80 sihtkohta läbi Riia ja sealt üle 300 sihtkohta maailmas. Selline ühenduvus on meie lendude planeeringu selgroog. Saame planeerida otseliine osana suuremast võrgustikust,» lisas Gauss.