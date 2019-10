Hongkong näitab, et Apple tantsib üha enam Pekingi muusika järgi

Hiina on juba tuntud selle poolest, et nad võivad lõigata oma hiiglaslikult turult ära iga ettevõtte või organisatsiooni, kes julgeb kritiseerida valitsevat režiimi. Alles hiljuti tabas näiteks USA korvpalliliigat NBA emameeldiv üllatus, kui nende Hiina ettevõtetest partnerid hakkasid ükshaaval lahti ütlema koostöölepingutest, sest meeskonna Huston Rockets juhtivtöötaja oli avaldanud Twitteris toetust Hongkongile. Arvestades, et voogedastuslepingud ettevõtetega nagu Hiina Tencent hõlamavad miljardeid dollareid, siis on korvpalliliiga jaoks tegu laastava hoobiga.

NBA juhtum illustreerib ilmekalt, et Hiina valitsus on väga kerge solvuma ning Apple, kelle tarbijaelektroonikast suur enamus valmistatakse Hiinas, ei saa võtta mitte mingisuguseid riske. Hiina on teadupärast Apple'i suurim turg ja üleüldiselt suurim mobiiltelefonide turg maailmas. Veel sellel nädal kritiseeris Hiina riiklik propaganda Apple'it Honkongi protestidele kaasa aitamises ja ettevõte pidi midagi kiiresti ette võtma, et Pekingi võimukoridorides plusspunkte võita.

Apple eemaldas kolmapäeval oma Hiina App Store rakenduste poest USA meediaväljaande Quartz uudisterakenduse, mis on laialdaselt kajastanud Honkongis toimuvaid proteste ja seal esinevat politsei vägivalda. Quartzi veebileht on nüüdseks blokeeritud kogu Mandri-Hiinas. Quartzi tegevjuhi sõnul said nad Apple'ilt teate, et nende rakendus pakub sisu, mis on Hiinas ebaseaduslik.

Selle nädala alguses eemaldas Apple värskest iOS 13 operatsioonisüsteemsit Taiwani lipuga emoji neilt kasutajatelt, kes paiknevad Hongkongis või Macaus. Ettevõte sõnul tuli palve emoji eemaldada Hiina võimudelt.

Möödunud nädalal eemaldas Apple oma rakenduste poest ühisloomelise, vabatahtlike poolt hallatava rakenduse HKmap, mis võimaldas Hongkongi protestijatel jälgida reaalajas politsei liikumisi. Apple ütles toona pressiteate vahendusel, et rakendus võimaldas kurjategijatel viia läbi varitsusi ja korraldada vargusi piirkondades, kus politseid parajasti polnud.

Juulis eemaldas Apple oma Hiina rakenduste poest kõik VPN (virtuaalne privaatvõrk) rakendused, mis võimaldasid hiinlastel pääseda mööda tsensuurialgoritmidest ja näha keelatud lehekülgi nagu Facebook ja Google.