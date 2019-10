Arvamus: neljarealisteks teedeks on raha olemas ja jääb ülegi

«Kui me oleme ühisel seisukohal, et nii on õige ja põhjendatud ning teekasutajatelt tulebki kõrvuti raskeveokimaksu ja tööautode isiklikeks sõitudeks kasutamise erisoodustusmaksuga võtta igal aastal täiendavad 275 miljonit aktsiisimaksu riigi üldisteks vajadusteks, siis jäägugi nii. Kui me aga leiame, et kütuseaktsiisi kogumise esmane eesmärk on teetaristu ülalpidamine ja parendamine, tuleks paljuräägitud riigieelarve auditi käigus tõsta kütuseaktsiisi täiendav 275 miljonit teehoiu rea peale tagasi,» kirjutas Pertens.