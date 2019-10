Üllatus, üllatus! Ka Kreekale makstakse nüüd laenamise eest peale

Nimelt müüs Kreeka valitsus täna rahvusvahelisel oksjonil 487,5 miljoni euro väärtuses 13-nädalase lunastamistähtajaga võlakirju mille intressimäär oli miinus 0,02 protsenti. Veel augustis oli Kreeka võlakirjade tootlus (intressimäär) pluss 0,10 protsenti, kirjutab Financial Times.

Veelgi enam, teisipäeval müüs Kreeka 1,5 miljardi euro väärtuses kümneaastaseid võlakirju rekordmadala intressimääraga 1,5 protsenti, mis on märk, et investoritel on kindlus Kreeka majanduse suhtes, mis prognooside kohaselt vastab järgmisel aastal 2,8 protsenti.