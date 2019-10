Mees võitis kohtuga suurfirmalt kaheksa miljardit dollarit kahjuraha

Suurkorporatsiooni valmistatud antipsühhootikum nimega Risperal pani kasvama mehe rinnad ning juristide sõnul üritas firma kõrvalmõjusid varjata. Psühholoog kirjutas mehele Risperali välja 2003. aastal pärast autismi diagnoosi. Risperali on siiani kasutatud USAs ka skisofreenia ja bipolaarsuse häire raviks. USAs on arstidel väga suur vabadus erinevate ravimite välja kirjutamiseks.

Tegu on vaid ühega sadadest Johnson & Johnsoni vastu esitatud kohtuasjadest. Lisaks kaebustele seoses Risberaliga on erinevad laborid leitud ettevõtte valmistatud peebipuudrist näiteks asbesti, mis on tekitanud imikutes vähki. Johnson & Johnsoni esindajad on nimetanud avalikkuse rikeatsiooni ebaproportsionaalseks ja lubanud kõik otsused edasi kaevata.