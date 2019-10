Suurtehing: eestlased ostsid Soome perefirma

Thermory tegevjuht Johann Sullingu sõnul on Siparila väga kõrgekvaliteedilise puitmaterjali tootja ning äride ühendamine toimub eelkõige tulevikule mõeldes.

«Siparilal on pikaaegne kogemus Soome ja Skandinaavia turgudel nii tootmise, müügi kui ka arhitektidega koostöö alal. Me näeme Siparilas tohutut potentsiaali laiendada mõlema ettevõtte kliendibaasi ja võrgustikku, et jätkata nende edulugu ka rahvusvaheliselt,» rääkis Sulling.