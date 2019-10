Ametiühing: paljud bussi- ja veokijuhtid ei saa endiselt miinumumtöötasu

Ametiühing tuletab turuosalistele meelde, et lisaks riiklikule miinimumtasule on tööandjad kohustatud pidama kinni laiendatud kollektiivlepinguga kehtestatud sektoripõhisest miinimumtöötasust, mis on kokku lepitud tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu poolt. Laiendatud kollektiivleping kehtib kõikidele turuosalistele olenemata kuulumisest tööandjate või töötajate ühingusse.