UP Invest viib oma lihatööstused ühtse juhtimise alla

Loorensi sõnul oli kahe samal turul tegutseva tööstuse koostöö süvendamine igati mõistlik, et senisest veelgi tõhusamalt panustada kvaliteetsete lihatoodete tootmisse ja rõõmustada tarbijaid peagi uuenenud kaubavalikuga.

UP Invest omandas Linnamäe Lihatööstuse enamusosaluse septembri alguses ning sama kuu lõpus andis konkurentsiamet tehingule ka heakskiidu. Liivimaa Lihasaaduste Wabrikut omas UP Invest strateegilise investorina juba varem.

Linnamäe Lihatööstus on pikkade traditsioonidega ulukilihatoodete valmistaja Eestis, mis alustas tegevust 1987. aastal 1. augustil. Linnamäe Lihatööstus on üks esimesi erakapitalil loodud lihatööstusi Eestis. Enamik Linnamäe Lihatööstuse toodangust müüakse Eesti turul, samas tegeleb ettevõte ka aktiivselt ekspordiga. Peamisteks välisturgudeks on Soome, Rootsi, Leedu ja Saksamaa.