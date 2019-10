Rahvaalgatus Estonia vraki üles tõstmiseks on kogunud 889 allkirja

Et Eesti Koostöökogu keskkonnas Rahvaalgatus.ee algatatud ettepanek Riigikogusse jõuaks, vajab see enne 31. oktoobrit veel 111 allkirja. Tõnumaa koostatud selgituse järgi on Estonia huku ametlikus loos mitmeid vasturääkivusi, mille osas kuivalt teoretiseerides ilmselt kunagi selgust ei saabu.