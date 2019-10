Hans H. Luik vihastas väikeaktsionäri välja

Aleksander Pajula, kellele kuulub 50 000 euro väärtuses Ekspress Grupi aktsiaid, ütles, et Hans H. Luige ettevõtte laenu refinantseerimine võlakirjaemissioonist saadud rahaga ja 12protsendise määraga on tingimused, mille korral oleksid ka teised investorid valmis Ekspress Grupile laenu andma.

«Sedavõrd kõrge intressimäär viitab laenuandja ja ühtlasi põhiaktsionäri ahnusele ja ka lootusele, et ega see välja tule. Niisuguse intressitasemega oleksid ilmselt kõik aktsionärid nõus laenu andma!» märkis väikeaktsionär.

Hans H. Luige sõnul oli laenuintress 12 protsenti lühiajalise laenu võtmiseks praeguse turu tingimustel aktsepteeritav ja kui leiduks keegi, kes annaks mõne miljoni ulatuses veelgi soodsamalt tagatiseta laenu, siis oleks ta teretulnud finantseerima Ekspress Grupi järgmisi projekte.

AS Ekspress Grupp teatas eile, et emiteerib LHV Varahalduse hallatavatele pensionifondidele 5000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6 protsenti aastas. Lunastustähtaja emissioonikuupäev on 7. oktoober 2027 ning intressi makstakse kord aastas 7. oktoobril.

Võlakirjade emiteerimisest saadud rahast refinantseerib Ekspress Grupp Hans Luigele kuuluvalt Aktiva Finants OÜ-lt võetud 3,2 miljoni eurose laenu ja kasutab ülejäänud 1,8 miljonit eurot tulevasteks investeeringuteks. OÜ-lt Aktiva Finants võetud laen kandis intressi 12 protsenti ning oli kontserni vaates sildfinantseeringuks 2019. aastal tehtud suurematele investeeringutele.

2019. aastal on kontsern investeerinud Läti turul tegutsevasse piletimüügiplatvormi SIA Biļešu Paradīze ja väliekraanide ettevõttesse OÜ Linna Ekraanid Eestis. Kontsern jätkab aktiivselt investeeringutega tugevdamaks olemasolevaid põhitegevusi ja toetamaks kontserni digitaalse muutuse läbiviimisel. AS Ekspress Grupp registreerib võlakirjad Eesti väärtpaberiregistris. Võlakirjad on vabalt võõrandatavad, kuid neid ei noteerita ning nendega ei kaubelda avalikult turul.

Võlakirjad emiteeritakse suunatud emissioonina AS-i LHV Varahaldus hallatavatele pensionifondidele. 4. oktoobril sõlmis AS Ekspress Grupp märkimislepingu pensionifondide – LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M – nimel tegutseva AS-iga LHV Varahaldus kõikide emiteeritud võlakirjade märkimiseks kogunimiväärtuses 5 miljonit eurot.