Kalle Pallingu partneriga asutatud äri pakub teenust maailma hiiglastele

Nüüdsest on Bolti, Uberi ja Yandex.Taxi platvormil sõidujagamisteenuse pakkujatel võimalik maksta kindlustuse eest vastavalt sellele, kas autot kasutatakse teenuse pakkumiseks või erasõitudeks – uudse arenduse üks vedajatest on äsja poliitikast taandunud Kalle Palling. Ettevõtte tegevjuht ja suuromanik on Hedi Mardisoo.