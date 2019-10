Samsungi kasum kukkus üle poole võrra

Kiiresti laienev Huawei on üritanud viimastel aastatel haarata Samsungilt maailma suurima mobiilitootja tiitlit. Kui vahepeal näis, et see võib tõepoolest juhtuda, siis USA president Donald Trumpi poliitika tegi Hiina elektroonikahiiglase ambitsioonidele lõpu peale. Kõige valusama hoobi andis Huaweile ligipääsu kaotamine Androidi operatsioonisüsteemile ja paljude analüütikute sõnul on sellest kõige enam lõiganud kasu Samsung.