Tulekahjust räsitud Eesti autotootja: jätkame täie hooga!

«Kindel on see, et autost tulekahju alguse ei saanud,» ütles Nobe omanik ja juht Roman Muljar hakatuseks. Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jane Gridassov täpsustas, et tõenäoliselt sai Tallinnas Telliskivi tänaval asuva U-kujulise hoone põleng alguse õhksoojuspumbast. Rohkem ta ei täpsustanud.

Muljar lisas, et kuigi kahju on suur, siis mingit katastroofi ei paista. Ehkki Nobe kaks esimest prototüüp-autot põlesid mõlemad maha, on neil Muljari sõnul joonised ja vormid uute autode tootmiseks olemas. «Paneme täie hooga edasi. Kas me teeme seda siin või kuskil mujal, ei oska öelda,» lisas Muljar, kel polnud rohkem aega ajakirjanikuga rääkida.

Nobe väikeosanik ja tehniline nõustaja Meelis Merilo tunnistas, et kõige suurem kahju on kahest esimesest autost, mis maha põlesid. «Need olid ju puhas käsitöö,» märkis ta.

Samas positiivse poole pealt tõi ta välja, et Nobel oli nagunii plaanis välja arendada kolmas prototüüp, mis Merilo sõnul on palju parem kui eelmised autod. «Kogemused ja intellektuaalne vara maha ei põlenud, mistõttu mõtleme juba uue auto peale,» lisas ta.

Merilo sõnul oli neil nagunii plaanis peagi kolida. «Samas kuna üks ruum jäi puutumata, siis ma saan aru, et esialgu jätkatakse ikkagi seal,» märkis ta, paludes rõhutada, et ta on Nobes väikeosanik ja igapäevaselt ettevõtte töös aktiivselt kaasa ei löö.

Raha tilgub vaevaliselt

Kuigi Nobe on end aktiivselt igal sammul promonud, pole firma käsi viimasel ajal kõige paremini käinud. Näiteks alustasid nad tänavu juulis ühisrahastusplatvormil Indiegogo kampaaniat, et koguda 90 000 eurot, kuid eesmärgist on täidetud vaid 13 protsenti.

Nobe omanikfirmal Seanest OÜl on äriregistri andmetel 1700 eurone maksuvõlg.

Nobe eestvedaja Roman Muljar on varem öelnud, et tema idee on luua midagi uudset, kuid samas aegumatut. «Nobe on selline auto, mida kõik tahaksid proovida juba selle stiilse ja omanäolise välimuse tõttu. Seejuures on tegemist keskkonnasõbraliku ja jõulise elektriautoga, mis püüab pilku ja annab meeldejääva sõidukogemuse.»