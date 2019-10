Ministeerium: alkoholiaktsiisi mõju hindadele juba kadunud

«Arvestades, et seni on madalam aktsiisimäär jõudnud hindadesse umbes poole ulatuses, ootame selle jätkumist. Vastasel juhul suurendaks aktsiisilangetus kaupmeeste marginaale,» ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas pressiteate vahendusel.

Seejuures leidis analüütik, et välistegurite mõju hindadele on maailmamajanduse kasvu aeglustumise ja kaubavahetuse nõrkuse tõttu vähenemas. Selle tulemusena oli euroala inflatsioon septembris viimase kolme aasta madalaim.

Samad tegurid on Pungase sõnul soodustanud hinnatõusu taandumist ka Eestis. «Eelkõige on see avaldunud energiahindades, mille tõus mullu küündis üle kümne protsendi,» lausus ta.